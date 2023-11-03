شكرا لقرائتكم خبر عن ماينتز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي بسبب دعمه لفلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فسخ نادي ماينتز الألماني لكرة القدم عقده مع مهاجمه الهولندي أنور الغازي الجمعة، بعد ساعات من فتح الادعاء الألماني تحقيقاً حيال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ودعمه لفلسطين.

وكتب نادي ماينتز عبر حسابه على موقع «إكس» «أنهينا العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي وفصل اللاعب بأثر فوري».

وأوضح ماينتز في بيان أنه «يتخذ هذا الإجراء رداً على تصريحات اللاعب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي».

وفي وقت سابق الجمعة، قال ممثلو الادعاء الألماني إن اللاعب الهولندي يُشتبه في قيامه «بإزعاج السلام العام» من خلال رسالته على إنستغرام.

وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقاً نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة «من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرّر».

ونشر اللاعب المغربي الأصل الجمعة الماضي رسالة جديدة على موقع إنستغرام، أدان فيها «قتل المدنيين الأبرياء في فلسطين وإسرائيل» وقدم «تعازيه للضحايا الأبرياء لهذا الصراع، بغض النظر عن جنسياتهم».

وأعلن ماينتز الاثنين عودة الغازي إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن اللاعب، خلال محادثات عدة مع إدارة النادي «نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على إنستغرام (17 أكتوبر) والتي حذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقاً».

وأضاف النادي «إنه يأسف لنشر الرسالة وتأثيرها السلبي».

لكن الغازي (28 عاماً) أكّد الأربعاء عبر حسابه على إنستغرام «لست نادماً، ولا أشعر بأي أسف على موقفي. ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين»، دون أن يكرّر صيغة «من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرّر»، داعياً إلى «وقف القتل في غزة».