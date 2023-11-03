شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة وعقوبات ضد فتوح وثنائي الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف نادي الزمالك، أسباب استبعاد الجهاز الفني للفريق بقيادة أوسوريو ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من مباراة زد في الدوري المصري الجمعة.

وأوضح مصدر في الزمالك أن استبعاد الثلاثي يأتي لخروجهم من معسكر الفريق بدون الحصول على إذن ليلة المباراة.

وتابع المصدر أن إداري الفريق أخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأمر، وقرر الأخير توقيع عقوبات على الثلاثي وإبلاغ مجلس الإدارة بالأمر ورفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

يذكر أن فتوح لم يجد حتى الآن للزمالك رغم ان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.