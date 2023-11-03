شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع» بطل ناشئي «عالمية الجوجيتسو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد اليوم الأول من منافسات فئة الناشئين في النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة نزالات حافلة بالقوة والتشويق والحماس.

وقدم لاعبو الجوجيتسو من فئة الناشئين أداء قوياً ومميزاً في المنافسات وسط إقبال جماهيري ملأ المدرجات.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسارة إبراهيم شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية- إيواء، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان بالإنابة.

وتصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المنافسات فيما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثاني، ونادي العين ثالثاَ.

مشاركة كبيرة

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو:«تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للعبة، ونجاحها في توفير منصة نموذجية تستقطب أفضل المواهب الناشئة على مستوى العالم للتنافس على أرض أبوظبي، ولعل الأمر اللافت يكمن في مشاركة كبيرة للأكاديميات من خارج الدولة، لا سيما من دول مثل البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والولايات المتحدة والأردن وكازاخستان وكندا والمملكة العربية السعودية والكويت، بعضها شارك في نسخ سابقة من البطولة والبعض الآخر يشارك للمرة الأولى حرصاً على الوجود في الحدث الأبرز على خارطة الجوجيتسو العالمية».

وأشاد البطران بالأداء القوي للاعبين الإماراتيين، ما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الأندية والأكاديميات المحلية في تأهيل وإعداد اللاعبين واللاعبات وتجهيزهم للمنافسة على أعلى المستويات، بالاعتماد على أفضل الأجهزة التدريبية والفنية على مستوى العالم، مؤكداً أن نتائج المنافسات تعكس هذا الواقع المميز وامتلاك الدولة قاعدة راسخة.

وأضاف البطران: «نترقب الكثير من المنافسات الشيّقة في الأيام القادمة مع قرب انطلاق مسابقات فئات الهواة والأساتذة والمحترفين، مع نخبة من نجوم العالم للمنافسة على لقب بطولة الجوجيتسو الأكبر عالمياً».

إعداد جيد

وأعربت جورجيانا مولنار والدة اللاعب الروماني فاسيلي مولنار من أكاديمية «أبسولوتو بي بي جي» في رومانيا عن سعادتها برؤية ولدها يتنافس ويتألق في البطولة.

وعبر حمدان محمد النجار، حزام أصفر من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن فرحته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الناشئين لوزن 42 كجم، وتقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة وإلى اتحاد اللعبة وأسرته والجماهير العريضة التي ساعدته على تحقيق هذا الإنجاز في البطولة الأهم على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وأعرب الشقيقان جابر ويافور العامري لاعبا الجوجيتسو بنادي الظفرة عن سعادتهما بالتتويج الأول.

وأكد التوأم جابر ويافور العامري (13 عاماً) أن المشاركة الحالية هي الثانية لهما في البطولة، حيث كانت النسخة الماضية الأولى لهما، ولم يتمكنا من الوقوف على منصات التتويج. وتوج جابر في النسخة الحالية بالميدالية الذهبية، ونال شقيقه يافور بالفضية.

وقالا إنهما بدآ ممارسة الجوجيتسو قبل عامين. ومنذ هذا الوقت، يواصلان اللعب سوياً بنادي الظفرة، ويعملان على المشاركة في مختلف البطولات.