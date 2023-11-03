شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري سعيد بفوز الزوراء وتحسن مستواه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى المصري حسام البدري، المدير الفني لفريق الزوراء الأول لكرة القدم، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه فريق القاسم 1 -0 في المباراة التي احتضنها ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد، وهي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال البدري بعد نهاية المباراة: «سعيد جداً، وسعادتي لها أسباب عدة أولها تحقيق الفوز وكسب ثلاث نقاط غاية في الأهمية، لأننا كنا بأمس الحاجة لهن في هذا الوقت بالذات، فنحن في المباريات السابقة كنا نظهر بصورة جيدة ونجتهد، لكن الفوز كان يغيب عنا، كذلك أنا غاية في السعادة بالمستوى الطيب الذي ظهر عليه لاعبو الزوراء في مباراتهم ضد القاسم، وهو فريق جيد ودخل المباراة وهو متسلح بفوزين في الجولتين السابقتين، أيضاً سعادتي تكمن بحصول تطور ملموس وواضح وكبير بموضوع انسجام لاعبي الزوراء فيما بينهم، وكلما زاد الانسجام تحسنت النتائج وتطور المستوى، وهذا ما كنت أبحث عنه، والآن والحمد لله بدأ يتحقق».

وأضاف، أن «الفوز على فريق القاسم جاء في توقيت ذهبي جداً بالنسبة لنا، لأننا سوف نقابل فريق النجمة اللبناني، يوم الاثنين المقبل في البصرة في مباراة الإياب ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وكان من الضروري جداً أن نخوض مباراة الإياب ضد النجمة اللبناني ونحن في وضع معنوي جيد، والحمد لله هذا الأمر قد تحقق، ونأمل بتحقيق الفوز حتى نبقى في المنافسة».

وتابع، أن «فريق الزوراء، هو فريق كبير جداً ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة للغاية، ولديه تاريخ مميز، لذلك فهو بدأ يستعيد وضعه، وهذا الأمر واضح جداً، وكلما ازدادت المباريات، فأن المستوى الفني للزوراء سوف يرتفع، ودوري نجوم العراق لم يزل في بداياته ولدينا مشوار طويل جداً للعمل والاجتهاد».

وأوضح، أن «جمهور الزوراء الكبير والواسع، جمهور رائع جداً، وكان سنداً كبيراً لنا في كل المباريات، ونحن نأمل ونسعى بكل ما نمتلك لكي ندخل الفرحة إلى نفسه، لأنه جمهور متميز، وهو وفي لفريقه ويساند اللاعبين ويشجعهم بطريقة مثالية».