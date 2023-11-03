الامارات | نيمار يظهر لأول مرة بعد الإصابة ويوجه رسالة لجماهير الهلال السعودي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص قائد المنتخب البرازيلي نيمار، على توجيه رسالة لجماهير فريقه الهلال السعودي، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وذلك في أول ظهور ورسالة مصورة من اللاعب عقب إصابته أثناء تواجده مع منتخب بلاده.

ونشر نادي الهلال فيديو لنيمار من المستشفى بعد العملية وهو يوجه رسالة إلى جماهير فريقه قال فيها: "مرحبا جماهير الهلال، شكرا على كل الحب، كل شيء تم بشكل جيد، سأعود قريبا معكم، قبلة لكم، ثقة في الله، شكرا على الدعم، وداعا".

وأضاف نيمار، في صورة عبر حساب "إنستغرام": "كل شيء سيكون على ما يرام".

وكان نيمار قد تعرض إلى الإصابة في 17 أكتوبر الماضي في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ولم يتم تحديد مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بسبب هذه الإصابة الكبيرة.

وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس الماضي في صفقة تاريخية للنادي وبعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان الفرنسي ولكنه لم يلعب مع فريقه الجديد سوى 6 مباريات قبل أن يتعرض للإصابة ويبتعد حتى نهاية الموسم.