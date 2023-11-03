"شباب أسيوط" تواصل لقاءات العروض بالمدرسة الرياضية بنات بأسيوط

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط" الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع الادارة العامة للنشاط الطلابي “الإدارة المركزية للاداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة” فعاليات لقاءات العروض الرياضية “المستوي التمهيدي” و المنفذ بالمدرسة الرياضية بنات بأسيوط بمشاركة 25 طالبة استعدادا لتنفيذ اللقاء الختامي بالعاصمة الادارية الجديدة والمقرر تنفيذة خلال شهر نوفمبر القادم

تهدف اللقاءات الى اخراج الطاقات الابداعية للشباب والتى بدورها تحقق قيم الولاء والانتماء، والتعبير بشكل فني وابداعي عن نجاحات وإنجازات مصر عبر التاريخ، وذلك من خلال رسم لوحات فنية من خلال العروض الرياضية.

وتأتي كذلك في اطار حرص الوزارة علي تنظيم لقاءات العروض الرياضية كل عام وذلك لانتقاء العروض المتميزة والاستفادة منها في المناسبات القومية .

كما ان هذه اللقاءات تعمل على زيادة الحس الفني والجمالي والإبداعي وتعكس التطور البدني والحركي للمشاركين وأيضًا تزيد من التقارب والتعارف بين المشاركين على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

رياضة أسيوط تواصل فعاليات لقاءات العروض الرياضية بالمدرسة الرياضية بنات بأسيوط

رياضة أسيوط تواصل فعاليات لقاءات العروض الرياضية بالمدرسة الرياضية بنات بأسيوط

رياضة أسيوط تواصل فعاليات لقاءات العروض الرياضية بالمدرسة الرياضية بنات بأسيوط