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سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تحقيق فوزا مهما على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجولة السادسة من بطولة .


سجل أهدا فريق سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي في الدقيقية 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، أحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن  بجدول الدوري برصيد 7  نقاط محصلة  5 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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