أوسوريو يعتذر لجماهير الزمالك بعد الخسارة من زد

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتذار لجماهير الأبيض بعد الخسارة من فريق زد اليوم في الدوري، خاصة وأنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" المباراة كانت صعبة لأن المنافس يجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية وأقدم التهنئة للمنافس".

وأضاف :" نستعد للمباراة قبلها بـ4 أيام ونضع الخطة المناسبة وكان هناك 3 لاعبين كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي للقاء اليوم ولكنهم لم يشاركون".

وقال أوسوريو :" الزمالك سنحت له فرص للتسجيل في الشوط الأول وإذا كان الجزيري سجل الفرصة الثانية التي سنحت له فأعتقد أن الفريق كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس".

وتابع المدير الفني :" لعبنا 6 مباريات فقط في الدوري ونحاول أن نتحسن وسنقاتل على الدوري وهناك العديد من المباريات التي يسعى الفريق للفوز فيها".

وعلق أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة لقاء اليوم:" موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبين أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وشدد أوسوريو على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، موضحا أنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.