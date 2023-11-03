مجدي عبد العاطي يكشف أسباب الفوز على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد عن أسباب الفوز على الزمالك، اليوم الجمعة.

وكان زد قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في النباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات مجدي عبد العاطي

قال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: " أشكر اللاعبين نفذوا المطلوب من التعليمات بنسبة 90%، و أوضح أن الزمالك فريق كبير وزد حالفه التوفيق في لقاء اليوم"

وتابع: " بداية المباراة لم تكن أفضل لنا، خاصة وأن زد استقبل هدف في أول 3 دقائق، ولكن تركيز لاعبي الفريق ساعدهم في العودة للمباراة والتعادل ثم تحقيق الفوز".

وشدد مجدي عبد العاطي على أن الزمالك لم تكن له فرص خطيرة بعد الهدف على العكس من زد الذي سنحت له عدة فرص محققة في اللقاء.

وأكمل: "حرصت على دراسة الزمالك جيدا قبل اللقاء، وقمت بتغيير خطة اللعب، واستغل الاندفاع الهجومي للمنافس من أجل اللعب على الأجناب.

وأوضح عبد العاطي أن هدف زد التواجد في أول 10 فرق بترتيب جدول الدوري، موضحا أن الإدارة ساعدت الجهاز الفني في تكوين فريق جيد.

وأختتم عبد العاطي تصريحاته:" فريق زد يقدم كرة هجومية في الفترة الحالية، وأضاف أن هناك جهد كبير مبذول من اللاعبين والجهاز الفني للفريق في الفترة الماضية.