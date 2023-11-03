ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة "إدارة الطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة "مشروع تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين علي المستوي المحلي" بمجمع مدارس الرحمه التابع لمؤسسة مصر الخير بمنفلوط

حيث تم تدريب الطلائع على بعض المهارات والقوانين الكشفية مثل الوعد والقانون وتعريف الحركة الكشفية وانواع العقد الكشفية والألعاب الكشفية .

يهدف البرنامج إلي تدريب الاشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية ، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم ، وإكسابهم خبرات جديدة

وأكد علاء جاد ان البرنامج ينفذ بمراكز شباب ومدارس حياة كريمة خلال الفترة من 15أكتوبر الجاري حتي 15 يناير المقبل بمشاركة اربع مراكز شباب على مستوى المحافظة هي (ابنوب ، الفتح، الواسطى،صدفا) ومجمع مدارس الرحمة لمدارس حياة كريمة التابع لمؤسسة مصر الخير بمنفلوط،بواقع 200 طليع وطليعه من النشء بكل مركز شباب للمرحلة العمرية من 7الى 11عاما

وأضاف أن البرنامج يعمل علي تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج ، وخلق جيل قادر علي تولي المسئولية من خلال غرس قيم الإعتماد علي النفس وإثبات الذات ، ونشر الحركة الكشفية علي مستوي الجمهورية

والجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير داخل المدارس المجتمعية التابعة للمؤسسة بعشر محافظات على مستوى الجمهورية لنشر الثقافة الكشفية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة،ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

استمرار فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمدارس أسيوط

استمرار فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمدارس أسيوط

استمرار فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمدارس أسيوط