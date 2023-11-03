"رياضة أسيوط" تجرى اختبارات المشروع القومى للموهبة الحركية بمشاركة 96 طفلا

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " الإدارة العامة للرياضة " بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى اليوم الأحد أختبارات المشروع القومى للموهبة الحركية لقبول دفعة جديدة للمشاركة فى المشروع، وذلك بالصالة المغطاة بأستاد جامعة أسيوط بمشاركة 96 طفل، تحت أشراف أعضاء اللجنة العلمية من وزارة الشباب والرياضة

وبحضور دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وأحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة ، دكتور محمد على مدير إدارة الرياضة ولجنة الوزارة والمشكلة من الدكتوربلال عبد العزيز سيد احمد والدكتور تامر عبد العظيم عبد الموجود والدكتور إبراهيم محمد جمال الدين والدكتورة ناهد حجاج حسن والدكتور باسم جمال سيد محمود والدكتور وسام سيد احمد والدكتور محمد عبد الرؤوف محمود

حيث تم إجراء اختبارات وفحوصات طبية وقياسات بدنية للاطفال المتقدمين للمشروع القومي للموهبة الحركية لعدد 96 طفل

وفى ذات السياق تم متابعة المشروع اداريا وفنيا، وتنفيذ مهرجان رياضي للاطفال بالمرحلة الاولي بالمشروع القومي للموهبة الحركية لعدد 113 طفلا

يهدف المشروع إلى تنمية المهارات الحركية لدى الأطفال ، إلى جانب أكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وإعدادهم بالشكل الأمثل

وأكد دكتور علاء جاد أن المشروع القومى للموهبة الحركية يعد من اهم المشروعات القومية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بهدف أكتشاف الموهوبين رياضيا وأعداد النشئ ليصبحوا أبطال المستقبل٠

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

رياضة أسيوط تجرى أختبارات المشروع القومى للموهبة الحركية بمشاركة 96 طفل

رياضة أسيوط تجرى أختبارات المشروع القومى للموهبة الحركية بمشاركة 96 طفل