دعم فلسطين سبب فسخ ماينز الألماني عقد أنور الغازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ماينز الألماني، في بيان رسمي فسخ عقد لاعبه أنور الغازي بسبب موقفه لأهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

وكان أنور الغازي قد دعم فلسطين من خلال منشورعبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي ما جعل ماينز يقرر إيقافه على الرغم من حذف المنشور.

لم تتوقف أزمة أنور الغازي عند هذا الحد، حيث أصدر اللاعب بعد ذلك بيانًا جديدًا يؤكد من خلاله دعمه الكامل والتام لغزة ليقرر ماينز فسخ عقد أنور الغازي بشكل رسمي، حسبما جاء في بيان النادي اليوم.

وقال ماينز في بيانه: "أنهينا تعاقدنا مع أنور الغازي بأثر فوري، يتخذ النادي هذا الإجراء ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويحتل ماينز المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 9 أسابيع من المسابقة.