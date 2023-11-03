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بيلينجهام أفضل لاعب في ريال مدريد للشهر الثالث على التوالي

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الإسباني، على جائزة أفضل خلال شهر أكتوبر الماضي، داخل صفوف النادي الملكي.
ويقدم بيلينجهام مستويات مميزة وثابتة مع ريال مدريد حيث فاز بجائزة الأفضل  للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز شهري أغسطس وسبتمبر.

وشارك بيلينجهام في 5 مباريات مع ريال مدريد في خلال شهر أكتوبر وأحرز 4 اهداف وصنع هدفًا وعلى المستوى القاري، فقد لعب الدولي الإنجليزي مباراة مع فريق ريال مدريد وسجل هدفًا في .

وينفرد جود بيلينجهام بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف وبفارق 3 اهداف عن أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الوصيف.
ومنذ انضمامه جود بيلينجهام إلى ريال مدريد لعب 13 مباراة في كافة المسابقات منذ إنطلاق الموسم الجاري 2023-2024، وأحرز 13 هدفًا وصنع 3 أهداف.

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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