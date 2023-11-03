أوسوريو يعتذر لجماهير الزمالك ويعلق على ازمة ثلاثي الفريق

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك على خسارة الفريق اليوم أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتلقى الزمالك الخسارة الثانية له على التوالي هذا الموسم على يد زد.

واستطاع فريق زد قلب الطاولة على الزمالك وحسم المباراة لصالحة بنتيجة هدفين لهدف.

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وقال أوسوريو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أعتذر للجمهور لأنه ليس من الطبيعي الخسارة في مباراتين متتاليين، المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي يعتمد على المرتدات مثل زد”.

وتابع: “إذا كان الجزيزي قد سجل الفرصة التي سنحت له اعتقد أن هذا كان سيقتل اللقاء، وعلينا أن نغلق ملف مباراة اليوم ونستعد للقاء بيراميدز في الكأس”.

وعلق على أزمة محمد صبحي وفتوح والزناري قائلاً: “تأثرنا اليوم بغياب الثلاثي، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق”.