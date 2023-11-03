تطورات مفاوضات الزمالك مع موسيماني لخلافة أوسوريو

بدأ الزمالك رحلة البحث عن بديل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، بعد تراجع أداء الفريق تحت قيادته في الفترة الأخيرة، وتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وحصد الزمالك 8 نقاط فقط في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وتلقى هزيمة وحيدة.

وكشفت التقارير المختلفة أن الزمالك جدد تواصله مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لنادي الوحدة الإماراتي.

واقترب بيتسو موسيماني من الرحيل عن الوحدة الإماراتي أيضًا بسبب سوء النتائج، وعدم التأقلم في الدوري الإماراتي للمحترفين.

ولم يعلن موسيماني عن موقفه من الموافقة على عرض الزمالك أو رفضه، بينما طلب الحصول على فترة للتفكير في الأمر قبل الرد.

اقرأ أيضًا: خاص- ياسر محمود: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام زد والحكم ارتكب خطأين

ويأتي إصرار الزمالك على التعاقد مع موسيماني، بسبب سيرته التدريبية القوية، ونجاحه في الأندية التي تولى تدريبها منها الاهلي وأهلي جدة السعودي، بالإضافة إلى صن داونز.