رسميًا.. كاف يعلن تعديل موعد نهائي الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تغيير موعد إياب نهائي النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، بين الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلعب الوداد المغربي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز يوم 5 نوفمبر في ملعب الوداد بالدار البيضاء في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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أما مباراة الإياب، ستُقام في الثالثة عصرًا في بريتوريا، يوم 12 نوفمبر بدلاً من يوم 11 الذي كان محددًا سابقًا.

وتأهل صن داونز إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن تغلب على الاهلي، حيث فاز في مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا 1-0، وتعادل الفريقين سلبيًا في الإياب.

على الجانب الآخر، نجح الوداد في التأهل لنهائي البطولة بعد تخطي الترجي التونسي، حيث انتهت المباراتين بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، ليفوز الوداد بركلات الترجيح.