مدرب زد يعلق على الفوز أمام الزمالك في الدوري

علق مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد على فوز فريقه اليوم أمام الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسقط الزمالك أمام زد بهدفيم مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مجدي عبد العاطي في تصريحات عقب المباراة: “مبروك للجهاز الفني والإدارة، تحدثت مع الاعبين بعدم التاثر بعد دخول الهدف الاول، واستطاعوا تنفيذ التعليمات”.

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وتابع: “اضعنا 6 نقط في التعادل في 3 مباريات على الرغم من أننا كنا الأفضل”.

واضاف: “نتعامل مع كل مباراة على حدى وعند مواجهة فريق كبير مثل الزمالك يجب أن نستعد جيداً، ونجحنا في استغلال نقاط ضعف الخصم في لقاء اليوم”.

وقال مصطفى زيكو لاعب زد وصاحب الهدف الأول في تصريحات عقب المباراة: “نحن فريق كبيرة، واستطعنا التركيز من بداية اللقاء، وكابتن مجدي أدار المباراة بشكل جيد”.