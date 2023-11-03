الاتحاد يواصل الترنح ويسقط أمام الشباب في الدوري السعودي

واصل فريق الاتحاد السعودي الترنح في بطولة دوري روشن، بالسقوط أمام نظيره الشباب بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة.

ولعب الاتحاد ضد الشباب، اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وانطلقت أحداث مباراة الاتحاد ضد الشباب، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وشهدت المباراة محاولات من جانب فريق الاتحاد ولكنها لم تؤتي ثمارها، حيث نجح كارلوس جونيور، في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 لصالح الشباب.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق اتحاد جدة في العودة إلى المباراة ولكن محاولاته باءت بالفشل، بعد تنظيم دفاعي من الشباب.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

ودخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي، لويس فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي .

الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان.

الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما