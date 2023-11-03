يقدم لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2024، بعد خسارة الاتحاد من الشباب في الجو الثانية عشر.

واستضاف فريق الشباب نظيره الاتحاد ، اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وخسر الاتحاد من الشباب بنتيجة هدف وحيد أحرزه كارلوس جونيور في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، ليواصل فقد النقاط في دوري روشن السعودي.

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ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الاتحاد من الشباب

وينفرد فريق الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع النصر في الوصافة برصيد 25 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، ويليه الفتح بـ23 نقطة.

1- الهلال (32 نقطة)

2- النصر (25 نقطة)

3- التعاون (24 نقطة)

4- الفتح (23 نقطة)

5- الاهلي (22 نقاط)

6- الاتحاد (21 نقاط)

7- الاتفاق (20 نقاط)

8- الفيحاء (15 نقاط)

9- الشباب (15 نقطة)

10- ضمك (13 نقاط)

11- الوحدة (12 نقاط)

12- الرياض (11 نقاط)

13- الطائي (11 نقاط)

14- الخليج (10 نقاط)

15- أبها (10 نقاط)

16- الأخدود (7 نقاط)

17- الحزم (7 نقطة).

18- الرائد (5 نقطة)