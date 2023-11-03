"ميسي قدوة لجميع شبابنا".. رئيس البرازيل ينتقد نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا نجم الهلال السعودي نيمار، عقب فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

قال لولا دا سيلفا في مقطع فيديو: "ميسي قدوة لجميع شبابنا، فأي لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يسير على خطاه".

اختتم: "يجب أن تكون محترفا، فالأمور لن تسير على ما يرام بحضور الحفلات، وكثرة التجمعات الخارجية مع الأصدقاء".

يذكر أن نيمار تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي، في تصفيات كأس العالم 2026، لينتهي موسم اللاعب مع الهلال.