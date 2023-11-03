ماينز يفسح تعاقده مع أنور الغازي بسبب دعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ماينز الألماني فسخ التعاقد مع أنور الغازي صاحب الأصول المغربية، بسبب دعم اللاعب لفلسطين.

نص بيان النادي على: "ماينز ينهي علاقته التعاقدية مع أنور الغازي، ويتخذ النادي هذا الإجراء ردًا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي".

دعم الغازي القضية الفلسطينية، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "هذه ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب، هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة، من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة".

قرر ماينز ردا على التغريدة السابقة إيقاف الغازي، يوم 17 أكتوبر، وخضع اللاعب للتحقيق، ليعود بعدها إلى المران.

وكتب الغازي بعد عودته: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

أضاف: "موقفي لا يزال كما هو من البداية، أنا ضد الحرب والعنف، أنا ضد قتل جميع هؤلاء المدنيين، أنا ضد التمييز العنصري، أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد معاداة السامية، أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا ضد الاحتلال، أنا ضد الاضطهاد".

تابع: "لست نادما على موقفي ولا أبعد نفسي عما قلته سابقا وأنا أقف مع الإنسانية والمظلومين حتى أنفاسي الأخيرة، أنا لا أدين بمسؤولية خاصة لأي دولة ولا أعتقد أن أي دولة أو شعب أعلى من التحقيق أو المحاسبة ولا أي أحد فوق القانون الدولي".

واصل: "ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم من أجل العدالة والإدلاء بالحقيقة وسأظل أفعل ذلك حتى ولو كانت ضدي أو ضد آبائي أو أقاربي، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، كيف يمكن للعالم أن يكون صامتا ووفقا لإحصائيات جمعية أنقذوا الأطفال فإن هناك طفل يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة وهذا العدد يزيد يوم بعد يوم".

اختتم:"أنا والعالم لا يجب أن نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن".