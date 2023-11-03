الزمالك يواصل السقوط بهزيمة جديدة من زد في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لنادي الزمالك السقوط، بعد الخسارة من نظيره زد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وضغط فريق الزمالك من البداية، بينما اعتمد فريق زد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

تقدم نادي الزمالك مبكرا عن طريق التونسي سيف الجزيري بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، وتعادل فريق زد في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب مصطفى زيكو.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق زد ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب ديلسون كاموني في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 12 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس.