"بنذاكر من أسبوع".. أول تعليق لمدرب زد بعد الفوز على الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة من تحقيق الفوز اليوم على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.

قال مجدي عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ذاكرنا الزمالك جيدا لمدة أسبوع كامل ولازم أهنئ اللاعبين على الأداء في مباراة اليوم".

أضاف: "بدايتنا لم تكن أفضل حاجه ولكن تدربنا على ذلك أيضا تحسبا لاستقبالنا هدف مثلما حدث، وبشكر جميع اللاعبين على الأداء، خاصة وأننا واجهنا فريق كبير مثل الزمالك وهذه النتيجة تتويج لما فعلناه في المباريات الثلاثة الماضية".

أكمل: "الزمالك لم يكن له فرص محققة اليوم وهذا نجاح لنا، خاصة وأننا غيرنا طريقة اللاعب في هذه المباراة، وكنا موفقين تماما في العودة للمباراة وقلب التأخر ضد فريق كبير مثل الزمالك الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى".

أتم تصريحاته: "لدينا هدف هو البقاء وده طموح أي فريق صاعد حديثا، ولكن لدينا هدف ككجهاز ولاعبين غير معلن وده سيأتي مع توالي المباريات".