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خورخي خيسوس: "فقدنا ثلاثين بالمائة من القوة الهجومية في غياب نيمار"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تحدث خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال عن غياب عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه يفتقد ثلاثين بالمائة من القوة الهجومية.
قال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "ضغط المباريات أثر علينا، نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، لا وقت للراحة وإصابة نيمار أثرت على الحلول الهجومية المهمة للفريق".
أضاف: "أخرجت سافيتش لأنه شعر بالإصابة، ولدينا حلول لكن جودتنا الهجومية تراجعت بنسبة 30 بالمائة على الأقل نتيجة خسارة نيمار".
تابع: "واجهنا فريقاً مميزاً، ويكفي الإشارة إلى أنه يوجد في رابع الترتيب وثالث أقوى الفرق هجومياً، وأعتقد أننا حققنا فوزاً مهماً على الفتح".
اختتم: "سالم الدوسري يستحق جائزة أفضل لاعب آسيوي، هو قائد وقدوة".
يذكر أن الهلال السعودي حقق الفوز على الفتح، بنتيجة 1-0، في مباراة اليوم بالجولة الثانية عشر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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