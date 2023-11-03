خورخي خيسوس: "فقدنا ثلاثين بالمائة من القوة الهجومية في غياب نيمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال عن غياب نيمار عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه يفتقد ثلاثين بالمائة من القوة الهجومية.

قال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "ضغط المباريات أثر علينا، نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، لا وقت للراحة وإصابة نيمار أثرت على الحلول الهجومية المهمة للفريق".

أضاف: "أخرجت سافيتش لأنه شعر بالإصابة، ولدينا حلول لكن جودتنا الهجومية تراجعت بنسبة 30 بالمائة على الأقل نتيجة خسارة نيمار".

تابع: "واجهنا فريقاً مميزاً، ويكفي الإشارة إلى أنه يوجد في رابع الترتيب وثالث أقوى الفرق هجومياً، وأعتقد أننا حققنا فوزاً مهماً على الفتح".

اختتم: "سالم الدوسري يستحق جائزة أفضل لاعب آسيوي، هو قائد وقدوة".

يذكر أن الهلال السعودي حقق الفوز على الفتح، بنتيجة 1-0، في مباراة اليوم بالجولة الثانية عشر.