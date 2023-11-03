شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى Nile.

سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى Nile، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 13 فى المركز الأول.

أهدر رمضان صبحى انفرادا تاما بمحمد بسام فى الدقيقة 48 من تمريرة سحرية من عبد الله السعيد ليتألق محمد بسام حارس سيراميكا ويتصدى لتسديدة رمضان صبحى ويمنع هدف التعادل لبيراميدز.

ورفض أحمد القندوسى هدية جون إيبوكا فى الدقيقة 70 بعدما وضعه فى حالة انفراد تام، ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثانى ويتألق أحمد الشناوى ويتصدى لكرة القندوسى ويبقى على تقدم سيراميكا بهدف نظيف فقط.

وتصدت العارضة لكرة يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 72 بعدما استغل عرضية متقنة ليضعها فى مرمى محمد بسام ولكن العارضة ترفض الكرة، فى الوقت الذى رفع الحكم راية التسلل على يوسف أسامة نبيه.

وردت عارضة أحمد الشناوى تسديدة رائعة للجزائرى أحمد القندوسى فى الدقيقة 80 بعدما استلم الكرة على منطقة الجزاء ليضعها بيساره فى اتجاه مرمى الشناوى لتتكفل العارضة بمنعها.

وسجل محمد حمدى هدفا تم إلغاؤه فى الدقيقة 89 بعدما استغل الكرة التى ردها محمد بسام من تسددة قوية ليضعها فى الشباك لكن تم إلغاؤه بداعى التسلل.