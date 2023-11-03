شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على المقاولون فى إنطلاق دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3/0 فى منافسات الجولة الأولى بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت هذه الجولة تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى؛ بسبب ارتباط لاعبى الصيد بالانضمام لمنتخب الشاطئية للاستعداد لبطولة العالم بتايلاند.

فيما تقام الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل، بلقاءات بين كل من: المقاولون العرب مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والطيران مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الزهور، والأهلى مع أصحاب الجياد والواى مع دلفى والاتحاد مع نادى دجلة.