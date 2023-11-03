شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصرى يحقق ثلاث ميداليات أخرى فى كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حيث جاءت نتائج وزن 80 كجم كالتالي:-

- مظهر تمام البطل المصري يحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 190 كجم.

- حسن العطار البطل المصري يحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 170 كجم.

بينما جاءت نتائج وزن 88 كجم كالتالي:-

- محمد صبحي البطل المصري يحصد الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 223 كجم.

- محمد حدج علي بطل الجزائر يحقق الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 217 كجم.

- دينيس رايول بطل مولدوفا يحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 175 كجم.

وقد حضر منافسات اليوم الأول من البطولة كل من: الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منار علي موسى مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد المنتخب جيدًا لها فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.