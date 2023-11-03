حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-11-2023

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3-11-2023 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى، وإبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى دورى nile، وسيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى.

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا يُسقط بيراميدز لأول مرة فى دورى Nile بهدفى القندوسى وشكرى

حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى Nile.

كولر يفاضل بين موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، بين الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته أمام المقاولون العرب غداً السبت فى الجولة السادسة من دوري nile.

خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة منتخبى الكونغو ومالى لخوض مباريات ودية فى المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.