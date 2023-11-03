شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة سيراميكا وبيراميدز فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى تحقيق فوز مهم على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى nile.

سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى Nile، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 13 فى المركز الأول.

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محم. حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس.