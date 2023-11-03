شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤدى مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الجمعة، التدريب الأساسى لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى Nile.

وشهد التدريب حماسا من اللاعبين، والذى بدأ بالإحماء مع المعد البدنى، ثم تدريبات بالكرة وتغير المراكز واللعب من لمسة واحدة، بجانب وحدات تدريبيه فنيه وبدأ الكرة من الخلف للأمام وسرعة إنهاء الهجمة بشكل إيجابى وأيضا التسديد من مختلف الزوايا.

وخضع لاعبو خط هجوم الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى ومروان حمدى ومحمود الشبراوى ونادر فرج، لتدريبات تخصصية سواء استغلال الفرص المتاحة أو التمركز الجيد أو التحرك بدون كرة أو الضغط على المدافعين تحت إشراف ايهاب جلال الذى كان صارما جدا خلال هذه التدريبات.

وفشل الإسماعيلى فى تسجيل أى هدف فى 3 مباريات من الخمسة التى لعبها، حيث سجل 4 أهداف فقط فى 5 مباريات منها 3 أهداف فى مباراة الاتحاد، وهدف فى الأهلى، وفشل فى التسجيل أمام زد وفاركو والداخلية.

على جانب آخر، واصل أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى لاعبو فريق الإسماعيلى، تدريباتهم التأهيلية والبدنية من أجل التعافى نهائيا من الإصابات التي عانوا منها في الفترة الماضية.

ويعمل أحمد سامح المعد البدنى في جهاز إيهاب جلال، على سرعة تجهيز الثلاثى للعودة للمشاركة في تدريبات الدراويش الجماعية وتدعيم صفوف الفريق في المباريات المقبلة.

وتأكد مشاركة الثلاثى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومى في التدريبات الجماعية بعد مواجهة الإسماعيلى مع طلائع الجيش الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile.