شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يشارك فى التدريبات الجماعية للمصرى بعد العودة من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري، في التدريبات الجماعية للفريق، عقب التعافي من الإصابة، التي حرمته من المشاركة مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة.

وكان ميدو جابر قد تعرض للإصابة بالتهاب في عظام الحوض ليخضع لفترة تأهيل قبل الانتظام في المران الجماعي.

وعاد النادي المصري إلى التدريبات يوم الأحد الماضي استعداداً بمواجهة البنك الأهلي، ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.