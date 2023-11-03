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جدول ترتيب دورى Nile بعد خسارة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من عمر المسابقة حيث التقى الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة، وواجه بيراميدز فريق سيراميكا وفي الختام استضاف الزمالك فريق زد.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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