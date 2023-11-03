شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من المشاركة مع مودرن فيوتشر بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، من المشاركة مع فريقه في المباريات، بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية والتي حرمته من المشاركة مع فريقه في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في الدوري.

وشارك عمر كمال في تدريبات مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم استعداداً للجولة السادسة من دوري Nile.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة حصدها بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادي في يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلق أي عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.