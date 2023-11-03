شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إراحة الشناوي ومعلول وأكرم والشحات فى مباراة المقاولون غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستبعد كولر كلا من محمد الشناوي وعلى معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب غداً في دوري nile.

ورغم مشاركة الرباعي السابق في مران الفريق اليوم الجمعة إلا أن كولر قرر إراحتهم بسبب الإجهاد.

واختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة من مساء غداً السبت باستاد الجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile).

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها مع اللاعبين عن أخطاء وقعوا فيها خلال مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الافريقي لكرة القدم وتسببت في خروج الأهلي من البطولة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف في جنوب أفريقيا والتعادل السلبي بالقاهرة في مباراة الإياب.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بعدم تكرار هذه الأخطاء في مباراة الغد امام المقاولون من أجل الفوز لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري التي حققها هذا الموسم.

كما شهد المران تقسيمة قوية للاعبين ومران قوي لحراس المرمى ثم دخل الفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.