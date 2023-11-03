شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة، وواجه بيراميدز فريق سيراميكا وفي الختام أستضاف الزمالك فريق زد.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو