شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إصابة عمر جابر وسيف الجزيرى فى مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمر جابر لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للإصابة خلال مواجهة زد أف سى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وخسرها الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

وجاءت إصابة عمر جابر بشد فى العضلة الضامة، بعدما كان دخل مواجهة زد فى الشوط الثانى بديلاً لسيف الجزيرى، ثم تعرض للإصابة وغادر الملعب ودخل سيد عبد الله نيمار بدلاً منه.

وتعرض سيف الجزيرى لإصابة قبل خروجه من الملعب، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، أدت إلى عدم قدرته على استكمال المباراة.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.