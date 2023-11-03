دبليو تي ايه الختامية: سجل مثالي لبيغولا في دور المجموعات

الرياص - اسماء السيد - كانكون (المكسيك): حققت الأميركية جيسيكا بيغولا سجلا مثاليا في دور المجموعات بفوزها في مبارياتها الثلاث من دون ان تخسر اي مجموعة ضمن دورة دبليو تي ايه الختامية لمحترفات كرة المضرب المقامة في كانكون المكسيكية اثر تغلبها على اليونانية ماريا سكّاري 6 3 و6 2.

في المقابل، حالت الأمطار دون اكمال مباراة البيلاروسية أرينا ستابالينكا المصنفة أولى عالميا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة رابعة عندما كانت النتيجة 6 3 و3 5 في صالح الاولى.

وكانت بيغولا ضمنت صدارة المجموعة وبلوغ الدور نصف النهائي بعد المباراة الثانية اثر فوزها على سابالينكا 6 4 و6 3، في حين دخلت اليونانية المباراة وقد خرجت من التنافس على احدى البطاقتين المؤهلتين الى نصف النهائي.

تقدمت بيغولا التي لم تحقق اي فوز في البطولة الختامية العام الماضي، 4 1 في المجموعة الاولى التي اقيمت وسط رياح شديدة مستغلة ارتكاب منافستها 8 اخطاء مزدوجة لتحسمها في صالحها.

ولم تجد اي صعوبة في حسم الثانية والمباراة في صالحها ايضا بعد ان كسرت ارسال سكّاري مرتين في هذه المجموعة.