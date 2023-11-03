شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للقدرة» تحتضن سباق كأس الوصل للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ينطلق في السادسة من صباح السبت في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، سباق كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة، والبالغة مسافته 101 كلم مقسمة على 4 مراحل، الأولى مسافتها 35 كلم باللون الأصفر، والثانية 25 كلم باللون الأحمر، والثالثة 21 كلم بالأزرق، والرابعة والأخيرة 20 كلم بالأبيض.

ويعد السباق الثاني ضمن برنامج سباقات «درة الميادين» للقدرة للموسم الجديد 2023-2024 المتضمن 23 سباقاً متنوعة، وخصص نادي دبي للفروسية جوائز مالية للمشاركين في سباق تحدي سيح السلم بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول، و180 ألف درهم للمركز الثاني، و160 ألف درهم للمركز الثالث، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر 30 ألف درهم.

وأكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، رئيس فريق التنظيم اكتمال جميع الترتيبات للسباق الثاني في أجندة الموسم، وأضاف: «بمناسبة انطلاق برنامج سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة، أتقدم بوافر الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعمهما اللامحدود لرياضة الفروسية بشكل عام، والقدرة على وجه الخصوص مما أوصلها إلى الريادة العالمية».

وعن برنامج الموسم، قال: «البرنامج متنوع جداً ويشمل سباقات للإسطبلات الخاصة وأخرى للسيدات، علاوة على السباقات المفتوحة والتي استهلت بسباق تحدي سيح السلم والذي شهد مشاركة 125 فارساً واستمر التنافس حتى اللحظات الأخيرة».

وعن تقديم موعد السباق الأول والثاني لمدة ساعة لينطلق في السادسة صباحاً، قال: «التقديم بسبب حرارة الجو من أجل المحافظة على الفرسان والخيول والقرار كان صائباً، حيث خلا سباق سيح السلم من أي إصابات أو حوادث، والانطلاقة جاءت مبشرة بموسم طيب، ونتوقع أن يشهد سباق الوصل المخصص للإسطبلات الخاصة تنافساً قوياً نظراً لسعى جميع الإسطبلات المشاركة إلى الفوز به لذلك يمثل فعالية ممتعة».

وعن توقعاته للمستوى العام للموسم، قال: «على حسب المعطيات الموجودة أتوقع موسماً استثنائياً، لأن الإسطبلات أولت اهتماماً كبيراً للاستعداد للموسم خلال فترة الصيف من خلال تجهيز الفرسان والمشاركة في سباقات خارجية واقتناء وشراء أفضل الخيول القادرة على المنافسة ووفق ذلك نتوقع موسماً قوياً وناجحاً من كافة الوجوه مع التأكيد على أن المنافسة هي الجانب الرئيسي في المنافسات والأجدر والأفضل هو من يفوز».

وختم العظب تصريحاته، بالإشادة بالإنجازات التي حققتها رياضة القدرة على المستوى الخارجي، بقوله: «دولة الإمارات يحسب لها حساب كبير في المشاركات لم تصل إلى الريادة المستحقة في رياضة القدرة من فراغ لأن مشاركتها تكون من أجل الاحتفاظ بالألقاب التي حصدتها، وهذه الإنجازات نتاج تضافر جهود الفريق الفني والإسطبلات والفرسان والمدربين وأيضاً الفريق البيطري، فالجميع قام بجهد كبير خلال الصيف، فكان الحصاد استمرار الريادة العالمية».