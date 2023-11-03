شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تحافظ على صدارة جودو القدامى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ منتخب كازاخستان للجودو على صدارته لبطولة أبوظبي للمحاربين القدامى التي اختتمت في صالة «جامعة السوربون» بأبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والتي كانت ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو ودعم مجلس أبوظبي الرياضي والتي شهدت مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة.

جاءت صدارة منتخب كازاخستان الذي شارك في البطولة ب 146 لاعباً ولاعبة برصيد 8 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و16 ميدالية برونزية، وفي المركز الثاني حل منتخب البرازيل الذي شارك في البطولة ب 44 لاعباً و7 لاعبات برصيد 8 ميداليات وفضيتين و9 ميداليات برونزية، وفي المركز الثالث منتخب فرنسا الذي شارك في البطولة المفتوحة بعدد 113 لاعباً و24 لاعبة والذي أحرز 7 ذهبيات و8 فضيات و14 ميدالية برونزية.

وكان لطاقم التحكيم العربي النصيب الأكبر في إدارة مباريات الجولة، وقد ضم 3 حكام من اتحاد الإمارات، ما أسهم في إبراز منافسات البطولة الاستثنائية.