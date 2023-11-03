شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ضيفاً على عجمان وخورفكان يلتقي بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تدخل بطولة دوري أدنوك للمحترفين فترة التوقف الطويل، بسبب مشاركة منتخب الإمارات الوطني ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في حين يسدل الستار مساء السبت على منافسات الجولة السابعة بمواجهتين.

ويحل الوحدة سادس الترتيب «9 نقاط» في السابعة والنصف مساء ضيفاً على عجمان وصيف القاع «3 نقاط» في ختام مباريات الجولة، وفي مواجهة يريد من خلالها «العنابي» تذوق حلاوة السعادة الرابعة هذا الموسم.

وتنفس «العنابي» الصعداء في المرحلة السابقة بفوزه على اتحاد كلباء، في مباراة خاض المنافس دقائقها الأخيرة بتسعة لاعبين.

ويحتاج الوحدة إلى تحقيق الانتصار والحد من حجم الانتقادات التي تعرض لها المدير الفني الجنوب إفريقي موسيماني الذي يعاني من ضعف الفريق هجومياً بعدما اكتفى بتسجيل 8 أهداف، في وقت نجح عجمان وصيف قاع الترتيب بتسجيل 9 أهداف.

ويحتاج السوري عمر خريبين الى أن يكون المنقذ مرة جديدة في تشكيلة الفريق العنابي، ويمثل مع أحمد نور الله مصدر القوة في وسط الميدان، لكن الفريق بدا بأمس الحاجة إلى أداء أكثر فاعلية من لاعبي الأطراف، خاصة بعدما فضل المدرب عدم الزج بالأرجنتيني جوانكا أساسياً في المباراة الأخيرة امام اتحاد كلباء.

ويعول عجمان على تحسن نتائجه في آخر مرحلتين، حين كسب نقطتين بالتعادل مع الوصل والبطائح، مما سيحفز «البرتقالي» على البحث عن الانتصار الأول رغم فوة المنافس.

وتتمثل قوة وفاعلية «البرتقالي» في تواجد الهداف المغربي وليد أزارو وصيف هدافي الدوري حتى الآن، لكن الضعف الأكبر يتمثل في الشق الدفاعي، حيث يعاني الفريق من ضعف وشرخ كبير تسبب في اهتزاز مرمى الفريق 20 مرة في 6 مباريات.

بني ياس - خورفكان

سيبدأ خورفكان التاسع رحلته مع المدير الفني الصربي الجديد نيبوشا من ملعب النار في الشامخة، حين يحل ضيفاً على بني ياس الحادي عشر في مواجهة ستحدد نجاح كلا الفريقين في رحلتهما من أجل ضمان مركز آمن وجيد في وسط الترتيب.

عانى الفريقان سلسلة من النتائج المتذبذبة، حيث مني بني ياس الذي تألق في الجولات الأولى بالفوز على النصر والوحدة، من خسارة قاسية، حين سقط بالخمسة أمام الشارقة.

أما خورفكان فقد ارتدى ثوب الإبداع والإبهار بانتصاره الكبير في المرحلة السابقة على الجزيرة برباعية، وهو يخوض أولى المباريات تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي نيبوشا الذي سيتولى المهمة خلفاً للإسباني ساراغوسا الذي تولى المهمة بدلاً من المدرب المواطن عبد العزيز العنبري.

ويتطلع صاحب الأرض إلى ضمان كسب المزيد من النقاط على أرضه، خاصة أنه حصد النقاط السبع في الشامخة.