شكرا لقرائتكم خبر عن «الهزيم» يستهدف الشوط الرئيسي في انطلاق موسم جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يدشن مضمار جبل علي موسم سباقاته الجديد اليوم السبت، ويضم برنامج السباقات للحفل الأول في موسم المضمار 7 أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، عدا الشوط الأول الذي يحتضن كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة، ويشهد السباق مشاركة 73 خيلاً تبحث عن الفوز بجوائز قدرها 470 ألف درهم.

ويخطف الشوط السادس والرئيسي الأنظار خلال الحفل الأول بالمضمار العائلي، ويقام لمسافة 1600 متر هانديكاب، ويبدو الحصان «الهزيم» بإشراف كوستا وقيادة أورمان أبرز الخيول المرشحة، حيث قدم الجواد المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نتائج قوية في نهاية الموسم الماضي بحلوله وصيفاً في مضمار جبل علي، كما فاز في مضمار ميدان، كما ينافس بقوة حامل الوزن الأعلى «ديزرت إنجل» بإشراف سالم بن غدير وقيادة فرينش في أولى مشاركاته بالمضمار الأصفر، ويشهد الشوط مشاركة جياد قوية منها «فايولنت جاستيس» بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس ورفيقه في الإسطبل «رازل دازل».

الخيول العربية

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة المبتدئة الحفل عبر سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، ويشهد هذا السباق مشاركة 16 من خيول الأربع سنوات فما فوق، ويشارك جواد ياس ريسنج «عارف» الذي سينطلق للمرة الأولى محلياً بقيادة برناردو بينيرو، ومعه رفيقه في الإسطبل «حسام»، كما تشارك عدة خيول للمالك خالد خليفة النابودة من بينها «أيه إف استاذا» بإشراف أورتيل وقيادة أوشيه، ويدفع هلال العلوي بالحصان «آر بي بستيفا» ويقوده الفارس بيزلي.

ويعود «ثوبان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف كوستا وقيادة أورمان للبحث عن فوز جديد في الشوط الرابع الذي يمتد لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، لكنه يصطدم بطموحات «رايق» بإشراف واتسون وقيادة دوبس والذي سبق وفاز على ذات المضمار والمسافة، ويشارك في هذا الشوط أيضاً مجموعة من الجياد القوية مثل «أوندا روجينتي» بإشراف سالم بن غدير وقيادة فرينش، و«الشبلي» بإشراف مصبح المهيري وقيادة كوراتولو.

خيول المبتدئة

ويمتد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر وخصص للخيول المبتدئة، ويشهد مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «ميزوتينتو» بإشراف سيمار وقيادة أوشيه، وثنائي الشعار الأصفر «الجنوب» بإشراف كوستا وقيادة أورمان، و«سيد» بإشراف كوستا وقيادة دي فريز، كما يبحث المدرب الأمريكي دوج واتسون عن أول انتصاراته بالموسم مع «كينجدم أوف دريمز» و«ذا ماجيكال ماكول».

ويشهد الشوطان الثاني والثالث سباقي سرعة للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، ولعل أبرز مرشحي الشوط الثاني هما «أجديت» بإشراف كوستا ودي فريز، ورفيقه «مزاحم» في مشاركتهما الأولى، كما تشارك المهرة الوحيدة بين الخيول «شنيار» بإشراف سيمار وقيادة أوشيه.

وفي الشوط الثالث تشارك 6 أمهار في عمر السنتين، وتفتتح مسيرتها بأول مشاركة لها مع عالم السباقات، وهي «مرسوم» و«بريما صمر» و«ترجمان» و«رأس الحد» و«ربدان» و«ويرز ذا وايا».

وفي الشوط السابع والأخير ينطلق سباق للمبتدئة على مسافة 1800 متر بمشاركة 9 خيول، 3 منها بالشعار الأصفر وهي «مكفول» بإشراف كوستا وقيادة دوبس في مشاركته الأولى محلياً، و«وصال» بقيادة أورمان، و«طاير» بقيادة أدري دي فريز.