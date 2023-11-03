شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يواصل صدارته لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق كرة السلة الأول بنادي شباب الأهلي صدارته لدوري كرة السلة بالعلامة الكاملة «10 نقاط»، بعد فوزه على ضيفه البطائح بنتيجة 88-67 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدور الأول والتي شهدت أيضاً فوزاً مئوياً للنصر على الشارقة 103-97، وكذلك فوز الوحدة على الظفرة 96-81.

وفي المجريات حقق «الفرسان» حامل اللقب انتصاره بعدما فرض سيطرته الكاملة على فتراتها الأربع بواقع 19-13 و25-18 و20-17 و24-19، وأصبح رصيد البطائح 7 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب.

واستمر فريق النصر في مطاردة الصدارة بنجاحه في تحقيق فوزه الرابع توالياً الذي كسر فيه حاجز ال100 نقطة على حساب ضيفه الشارقة 103-97، وسجل «العميد» انتصاره بتفوقه في الأرباع الأول والثاني والثالث بواقع 33-22 و22-18 و28-27، ولم يشفع للشارقة نيله الأفضلية في الربع الرابع 30-20 لتحسم الفروق النتيجة لصالح النصر.

وبفوزه رفع «العميد» رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني، علماً بأنه لعب مباراة أقل عن المتصدر، ويملك «الملك» رصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وحقق الوحدة انتصاراً مهماً على نظيره الظفرة في المباراة التي جمعتهما في صالة نادي الجزيرة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 للظفرة، وأدرك الفائز انتصاره بتفوقه في الربعين الأول والرابع بفروق كبيرة 30-22 و31-8، كفلت له حسم النتيجة، ولم تكف الظفرة أفضليته في الربعين الثاني والثالث 26-13 و25-22.