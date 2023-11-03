شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق تتأهل في بطولة «الحبتور للبادل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تأهلت 3 فرق للدور الثاني من النسخة الأولى لبطولة الحبتور للبادل التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي، وتستمر منافساتها حتى مساء يوم غد الأحد، وضمت قائمة الفرق المتأهلة كل من «بادل إيه أي»، بعد فوزه على «تي سي سي»، كما فاز فريق «بادل كيه بي دي» على فريق ميدان وفريق «أي بادل» على فريق «أي إس دي».

شهد اليوم الافتتاحي من النسخة الأولى لبطولة الحبتور للبادل، مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد بلغت الإثارة ذروتها بسبب حرص الفرق المشاركة على تقديم الأفضل لديها للتأهل للمرحلة التالية؛ حيث تنص لائحة البطولة على أن يسجل كل فريق 8 لاعبين بواقع 4 أزواج، ويلعب كل فريق 3 مباريات، والفائز في مباراتين يتأهل إلى المرحلة المقبلة، وتحتسب النقاط والأشواط والمجموعات كما هو الحال في التنس الأرضي.

من جانبه، أكد حبتور الحبتور، المشرف العام على البطولة، أن النجاحات الفنية والتنظيمية والإقبال الكبير كانت متوقعة، وأضاف: «لعل هذا التميز يفرض علينا في الفترة المقبلة مسؤوليات جساماً لتنظيم المزيد من البطولات للجنسين ولمختلف الأعمار، كما أنه يقتضي رفع قيمة الجوائز تثميناً لهذه النجاحات التي تحققت».

وتابع قائلاً: «حظيت البطولة بمشاركة عدد كبير من لاعبي التنس الحاليين والمخضرمين، وتتجه النية لدى اللجنة المنظمة إلى تنظيم بطولة مماثلة للسيدات، وأخرى للاعبين الواعدين بعد الإقبال الكبير الذي شهدته بطولة الرجال الحالية».