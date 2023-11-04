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أهداف مباريات اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة وواجه بيراميدز فريق سيراميكا وفي الختام أستضاف الزمالك فريق زد.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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