شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أوسوريو لازم يمشى فى أسرع وقت وأى حد هيكون أفضل منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الكولومبي خوان جارلوس أوسوريو مدرب الزمالك لازم يمشى فى أسرع وقت من الزمالك بعد الهزيمة من زد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة فى الأسبوع السادس من دورى Nile.

وقال فاروق جعفر، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة "أون تايم سبورتس": "أوسوريو عمل كل حاجة غلط النهاردة، غلط فى التشكيل وغلط فى طريقة اللعب وغلط كمان فى التغييرات ولم يقرأ المباراة بشكل صحيح وفتح الخطوط الدفاعية".

وأضاف فاروق جعفر: "من وجهة نظرى لازم النادي يشوف مدرب في أسرع وقت بدلا من أوسوريو، وأي حد هيكون أفضل من أوسوريو سواء أجنبى أو محلى".

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.