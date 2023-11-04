شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

القائمة شهدت تواجد صالح جمعة بعد فترة غياب عن صفوف الفريق.

القائمة جاءت كاملة كالتالي:

حارس مرمى: محمد فوزي، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع .. أحمد محسن، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، محمد هاشم ، محمد نصر، حمدي النقاز، عصام صبحي، عبد الله حسن.

الوسط .. عماد حمدي، محمد حسن، عبد الرحمن مجدي، صالح جمعة، محمد عبد السميع، عمر الساعي، مروان حمدي، عبد الله السعيد، نادر فرج، محمد وجدي.

الهجوم .. باسم مرسي، حازم مرسي، حسن صابر، ياو انور

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء طلائع الجيش يوم الأحد المقبل بإستاد الإسماعيلية ،وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

المران شهد حضور عماد سليمان المشرف العام على قطاع الكرة وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي حيث تخلله تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية.

كما اشتمل المران على عدة جمل فنية وخططية منها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء الفنية خلال اللقاءات الفنية والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة