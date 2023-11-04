شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى أجوستينيو مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من عمر المسابقة، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة وواجه بيراميدز فريق سيراميكا وفي الختام استضاف الزمالك فريق زد.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile"