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جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. مابولولو ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى أجوستينيو مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الجمعة 3 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من عمر المسابقة، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة وواجه بيراميدز فريق سيراميكا وفي الختام استضاف الزمالك فريق زد.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو

حقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

زد يهزم الزمالك 2 / 1 ويُزيد جراحه فى الدورى.. فيديو

 

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile"
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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