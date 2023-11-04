شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وزد فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الزمالك من نظيره بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.

هدف تقدم الزمالك

نجح سيف الدين الجزيرى فى تسجيل هدف التقدم بعد كرة عرضية من السنغالى إبراهيما نداى، ليسجل منها هدف التقدم.

هدف تعادل زد

فى الدقيقة 31 سجل مصطفى "زيكو" هدف التعادل لزد فى شباك الفارس الأبيض، بعد "دربكة" فى دفاع الأبيض.

هدف فوز زد

وفى الدقيقة 81 سجل ديلسون كامونى لاعب زد هدف التقدم لفريقه بعدما ارتطمت الكرة فى حسام عبد المجيد مدافع الزمالك.

تشكيل الزمالك فى مواجهة زد

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

تشكيل زد فى مواجهة الزمالك

ضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى.. على لطفى، خط الدفاع.. محمد سمير، مصطفى العش، محمد أشرف، على جمال، خط الوسط.. محمد أسماعيل ، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدى، أحمد عاطف "قطة"، الهجوم.. شادى حسين، مصطفى "زيكو".