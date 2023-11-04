شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. نجوم كابيتانو مصر يحتفلون باليوم العالمى للتسامح بطريقة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وهو أحد البرامج الضخمة لاكتشاف المواهب الكروية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باليوم العالمي للتسامح.

ويحل وائل رياض ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر.

وقالت مريهان عمرو، مقدمة البرنامج، عن أكثر شخص تتمنى أن يسامحها: بقول لأمي سامحيني مش علشان أنا مزعلاها.

فيما قال هشام حنفي: بعتذر لشقيق صديقي كنت مسافر مباراة الأهلي وصديقي قال لي خلي بالك من أخوه حازم وبعد 10 أيام توفى.

وقال عبد الستار صبري: بعتذر لخالي.. كنت في الاحتراف خالي اتصل بيا وكان عندي مباراة مع بنفيكا وطلب إنه يشوفني واتأخرت على ما رجعت ولقيته توفى.

فيما قال أحمد الكأس: أي حد زعلته أتمنى يسامحني.

وقال علاء ميهوب: بعتذر لنفسي على أي قرار خدته ومكانش لازم أخده وبقول ليا سامحني إن عملت كده في نفسي والحمد لله على كل حاجة.