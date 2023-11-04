شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. وائل رياض: البرنامج يبنى شخصية متكاملة والكل مستمتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق، رسالة خاصة للاعبي برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، وهو أحد البرامج الضخمة لاكتشاف المواهب الكروية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال وائل رياض، على هامش تواجده بالبرنامج: كابيتانو مصر يبني شخصية عامة ومكتملة واللي ليه في الكورة أو مالوش مستمتع بالبرنامج ولازم تستفيدوا منه بغض النظر عن الفوز أو الخسارة.

من ناحية أخرى، احتفل نجوم برنامج كابيتانو مصر، باليوم العالمي للتسامح.

وقالت مريهان عمرو، مقدمة البرنامج، عن أكثر شخص تتمنى أن يسامحها: بقول لأمي سامحيني مش علشان أنا مزعلاها.

فيما قال هشام حنفي: بعتذر لشقيق صديقي كنت مسافر مباراة الأهلي وصديقي قال لي خلي بالك من أخوه حازم وبعد 10 أيام توفى.

وقال عبد الستار صبري: بعتذر لخالي.. كنت في الاحتراف خالي اتصل بيا وكان عندي مباراة مع بنفيكا وطلب إنه يشوفني واتأخرت على ما رجعت ولقيته توفى.

فيما قال أحمد الكأس: أي حد زعلته أتمنى يسامحني.

وقال علاء ميهوب: بعتذر لنفسي على أي قرار خدته ومكانش لازم أخده وبقول ليا سامحني إن عملت كده في نفسي والحمدلله على كل حاجة.